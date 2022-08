O bezpieczeństwie na wsi. Akcja policji, straży pożarnej, inspekcji pracy i KRUS

Dla jednych lato to czas upragnionego urlopu, dla innych ciężkiej pracy. Wakacje w mieście i wakacje na wsi to przecież nie to samo. Na wsiach właśnie teraz trwają intensywne prace polowe i gospodarcze, co w konsekwencji oznacza bardziej zajętych rodziców, ale też wzmożony ruch pojazdów i maszyn rolniczych na drogach. A tu już tylko krok do wypadku.

Aby podnieść świadomość dotyczącą bezpieczeństwa podczas prac polowych wśród mieszkańców wsi, w teren wyruszyli wspólnie grodziscy policjanci wraz z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i straży pożarnej.

Podczas współpracy przekazano rolnikom oraz gospodarzom najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Policjanci przeprowadzili kontrolę sprzętu rolniczego, sprawdzili zabezpieczenia przewożonych ładunków oraz trzeźwość kierowców.

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apelowali, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac w czasie tegorocznych żniw.