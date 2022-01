Ognisty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rakoniewicach!

Finał rozpoczął się o godzinie 17. Ze względu na nie sprzyjającą pogodę część atrakcji zorganizowano wewnątrz Ośrodka Kultury. W programie znalazły się atrakcje takie jak dekorowanie drewnianych serduszek oraz wiele gier i zabaw dla najmłodszych. Jedną z głównych zabaw dla dzieci było ozdabianie wielkiego serca. Na dziedzińcu przed ROK także wiele się działo. Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Rostarzewa został nagrodzony gromkimi brawami. Poprzedzał on główny punkt programu którym był profesjonalny pokaz ognia. Ten hipnotyzujący pokaz przygotowany przez profesjonalistów z grupy „Grow Up Events” zachwycił zgromadzoną publiczność. Odbywały się licytacje które udowodniły, że mieszkańcy Rakoniewic mają wielkie i otwarte serca. A wszystko to w szczytnym celu!