Pan Jan Kurpisz z Grodziska Wielkopolskiego świętował jubileusz 90. urodzin

W środę, 12 lipca, pan Jan Kurpisz z Grodziska Wielkopolskiego świętował 90. urodziny. Z tak zacnej okazji Jubilata odwiedziła delegacja grodziskiego ratusza. Burmistrz Piotr Hojan oraz zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Dominika Bilińska złożyli na ręce pana Jana najlepsze życzenia urodzinowe i imieninowe, które przypadały w tym samy dniu.

Pan Jan otrzymał bukiet kwiatów i okolicznościowy adres. Z okazji tak niecodziennego jubileuszu złożył również wpis w pamiątkowej księdze.

Do serdecznych życzeń dołączymy się i my! Mamy nadzieję, że dobre zdrowie i optymizm towarzyszyć będą Jubilatowi każdego dnia! Życzymy pogody ducha oraz wszystkiego co najpiękniejsze! Wszystkiego najlepszego!