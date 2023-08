Pani Bernarda Małecka świętowała jubileusz 97. urodzin. Życzymy dużo zdrowia!

W środę, 16 sierpnia, pani Bernarda Małecka świętowała wyjątkowy jubileusz 97. urodzin. Stała się tym samym najstarszą mieszkanką Albertowska. Z tej niecodziennej okazji Jubilatkę odwiedziła delegacja grodziskiego ratusza w osobach zastępcy burmistrza Marcina Brudło i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Agnieszki Maik.

Goście złożyli pani Bernardzie życzenia wszelkiej pomyślności oraz dużo zdrowia i ciepła płynącego z serc najbliższych. Z najlepszymi życzeniami Jubilatkę odwiedzili również sołtys Albertowska Zbigniew Sowa i przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Albertowsku, Weronika Tullin.

Do serdecznych życzeń dołączymy się i my! Mamy nadzieję, że dobre zdrowie i optymizm towarzyszyć będą Pani każdego dnia! Życzymy pogody ducha oraz wszystkiego co najpiękniejsze! Wszystkiego najlepszego!