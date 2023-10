Planowane wyłączenia prądu w powiecie grodziskim. Kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii?

Planowane wyłączenia prądu w Grodzisku i okolicy. Kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii?

18 października 2023 r. w godz. 08:00 - 15:00 Gmina Grodzisk, miejscowość Kąkolewo od nr 13 do nr 16a, 17a, od nr 53 do nr 63, kurniki, kiosk, Gospodarstwo rolne Bacherek Leszek, Gminna spółdzielnia samopomoc Chłopska Grodzisk, Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Niepokalanego Serca N.M.P. w Kąkolewie, OSP, świetlica.

17 października 2023 r. w godz. 08:00 - 16:00 Grodzisk Wielkopolski, ul. Powstańców Chocieszyńskich od nr 54 do nr 60A parzyste od nr 63 do nr 75 nieparzyste, 85, ul. Sportowa 1, ul. 11 Listopada 28A, działki nr 2415/2, Jacek Z. Gabinet Stomatologiczny, przedsiębiorstwo wielobranżowe "Basia", EURO HANDEL Grodzisk Sp. z o.o

18 października 2023 r. w godz. 08:30 - 11:30

Gmina Wielichowo, miejscowość Trzcinica 29, ul. Nowa cała, ul. Dożynkowa cała, ul. Szkolna cała, ul. Grodziska cała, ul. Henryka Sienkiewicza od nr 23 do nr 43 nieparzyste, od nr 36 do nr 50 parzyste, budynek OSP, Gospodarstwo Hodowlane Bogusław Grześ.

24 października 2023 r. w godz. 08:30 - 12:00

Gmina Granowo, miejscowość Januszewice od nr 2 do 10A, 11J, 11K, 12, 13, 14, od 17 do 29 działki nr 166/4, 166/6, 169/2, 171/4, 173/2, 174/4, 175/4, 175/5, 175/7, 175/8, 176/2, 177/5, 177/7, 177/9 211, 220/3, 270/2, 270/3, 270/4, 270/5, 270/6, 270/8, 270/9, 270/12, 270/13, 270/16, 270/18, 270/19, sklep, świetlica, hydrofornia, Dom Gospodarza, miejscowość Bielawy - cała wieś, obręb Januszewice - miejscowość Zemsko od 1 do 17 oprócz 4, 12, 14, 16.