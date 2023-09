Postępują prace przy budowie nowej świetlicy wiejskiej w Kąkolewie

W centrum Kąkolewa w gminie Grodzisk Wielkopolski trwają prace budowlane nad nowym, ambitnym projektem. Dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, mieszkańcy i goście już wkrótce będą mogli korzystać z nowoczesnej świetlicy wiejskiej.

Umowa w sprawie realizacji inwestycji została podpisana 11 maja tego roku przez burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, Piotra Hojana oraz przedstawicielkę Firmy Handlowo-Usługowej, Małgorzatę Odważną z Kamieńca. W ramach projektu przewidziano rozbudowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewie o pomieszczenia świetlicy, zespołu sanitariatów ogólnodostępnych, wiatę biesiadną oraz przeprowadzenie niezbędnych prac instalacyjnych.

Całość inwestycji opiewa na kwotę 2.489.886,85 zł brutto, z czego 98% kosztów pokryte zostanie z pozyskanego dofinansowania. To olbrzymie wsparcie dla lokalnej społeczności, które przyczyni się do zacieśnienia więzi między mieszkańcami oraz stworzenia przestrzeni do integracji.