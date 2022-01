Powiat grodziski: Pięć interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem Ania Borowiak

IMGW wydało ostrzeżenie do poniedziałku, 17 stycznia, do godz. 16. Do godziny 14 na terenie powiatu grodziskiego strażacy interweniowali w sumie pięć razy. - Wszystkie wyjazdy dotyczyły powalonych drzew i konarów. Na szczęście nie doszło do żadnych poważniejszych zdarzeń - podsumowuje mł. bryg. Marcin Nowak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim.