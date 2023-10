Prasówka 15.10.2023 z całego tygodnia w Grodzisku Wielkopolskim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Małgorzata Teodorska niegdyś brylowała na salonach, zachwycała urodą i opędzała się od adoratorów. Zrezygnowała jednak z kariery w telewizji i za zakochanym w niej, bogatym przedsiębiorcą wyjechała do... Dubaju. Teraz ponownie żyje w Polsce, ale nie widać jej już w produkcjach telewizyjnych. Jak potoczyło się życie dawnej ulubienicy widzów „Plebanii”?

W środę, 11 października, w Śniatach doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Kierująca pojazdem marki renault wjechała w budynek remizy OSP.

Złożony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim wniosek o dofinansowanie zakupu karetki został oceniony pozytywnie. Lecznica na ten cel ma otrzymać 600 tysięcy złotych. To kolejne wsparcie na zakup ambulansu w ostatnich tygodniach.

Według synoptyków, najbliższe dni upłyną nam leniwie, obserwując za oknem opady deszczu. Taki typowo jesienny czas, to niewątpliwie duże wyzwanie dla rodziców, zwłaszcza tych, którzy często słyszą z ust pociech: "Mamo, tato, nudzę się". Przychodzimy do Was z ratunkiem, oto lista najlepszych sali zabaw w Waszej okolicy. Pociechy i rodzice będą niewątpliwie zachwycone.