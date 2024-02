Celem Festiwalu Zawodów jest możliwość poznania przez uczniów grodziskiego i okolicznego rynku pracy, prezentacja bogatej oferty kształcenia technicznego i zawodowego w ZST oraz zachęcenie młodzieży do poszukiwania interesujących zawodów.

Festiwal jest zorganizowany przez Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku oraz Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. W tym roku festiwal odbędzie się 13 marca w godzinach od 9.00 do 13.00, w Grodziskiej Hali Sportowej przy ulicy Żwirki i Wigury.

Idea Festiwalu Zawodów od lat pozostaje niezmienna - ma dać możliwość bezpośredniego kontaktu firmom i uczniom. To tutaj dzięki rozmowom pojawiają się nowe plany, możliwości, projekty współpracy. Czekają w tym miejscu ludzie kompetentni, zorientowani w ofercie kształcenia, udzielający konkretnych odpowiedzi. Festiwal Zawodów z pewnością ułatwia podjęcie decyzji co do wyboru ścieżki kształcenia zawodowego, zbliża do pracodawców i rzuca nowe światło na zawód, który być może przyszły absolwent szkoły podstawowej chce wybrać.

Firmy mogą zgłaszać chęć udziału telefonicznie pod numerem 606 288 240 lub rejestrując się przez formularz zamieszczony na stronie szkoły www.zst-grodzisk.pl w zakładce Festiwal Zawodów - kliknij TUTAJ.