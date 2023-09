„Psie pakiety” pojawiły się w kolejnej gminie

W każdym mieście psie odchody na chodnikach czy w parkach są problemem, którym trzeba się zająć. W odpowiedzi na to wyzwanie, władze Granowa podjęły konkretne działania.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy opiekun psa ma obowiązek dbać o to, by miejsca publiczne nie były zanieczyszczone przez jego pupila. Nieprzestrzeganie tej regulacji może skutkować mandatem w wysokości do 500 zł. Takie kary są z pewnością ważnym powodem, by zachować ostrożność, ale przecież dbanie o czystość naszego otoczenia powinno wynikać również z naszej kultury osobistej i szacunku do innych mieszkańców.

Mając na uwadze dobro wspólnoty, Granowo postanowiło ułatwić mieszkańcom sprzątanie po swoich czworonożnych przyjaciołach. Na terenie miasta pojawiły się specjalne pojemniki wyposażone w woreczki na psie odchody. To znakomite rozwiązanie dla wszystkich, którzy czasem zapominają zabrać z domu torebkę.