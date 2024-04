Rajd pieszy z okazji Światowego Dnia Zdrowia w Zespole Szkół Technicznych

7 kwietnia przypada obchodzony corocznie Światowy Dzień Zdrowia. Święto to zostało ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia, aby mobilizować ludzi na całym świecie do podejmowania działań zmierzających do poprawy zdrowia. Ważnym czynnikiem wspierającym zdrowie jest aktywność fizyczna, która sprzyja utrzymaniu prawidłowej masy ciała, wzmacnia układ odpornościowy i zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby przewlekłe.

W poniedziałek, 8 kwietnia, z okazji Światowego Dnia Zdrowia społeczność "Różowej" wzięła udział w rajdzie pieszym. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych wraz z nauczycielami wyruszyli na trasę wiodącą przez pobliskie tereny leśne i parki, aby spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu. Przez całą trasę towarzyszyły im edukacyjne rozmowy na temat zdrowego stylu życia, znaczenia regularnej aktywności fizycznej oraz korzyści płynących z kontaktu z naturą.

Rajd przyniósł uczniom wiele radości i przyjemności, a także pozwolił na integrację z kolegami i koleżankami poza szkolnymi murami. Był też doskonałą okazją, by aktywnie spędzić czas, podziwiając przyrodę i dbając o swoje zdrowie.