Policjanci apelują o odpowiednie przygotowywanie samochodów do podróży.

- podkreśla asp. Jarosław Lemański.

Przed jazdą bezwzględnie należy oczyścić samochód z lodu i śniegu. Nie tylko z szyb, ale też z dachu czy tablic rejestracyjnych. Biały puch lub zamarznięta szyba mogą sprawić, że nie dostrzeżemy na czas pieszego zbliżającego się do przejścia lub nadjeżdżającego pojazdu. Co więcej, zalegający na dachu śnieg sypie się na pozostałe pojazdy, co ogranicza widoczność innym uczestnikom ruchu drogowego.

Za niedopełnienie tego obowiązku kierujący może zostać ukarany mandatem. Sprawa może też trafić do sądu.