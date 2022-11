Spotkania ze świętym Mikołajem oraz Bożonarodzeniowe Jarmarki w naszym powiecie

Gmina Grodzisk Wielkopolski:

Od kilku lat jarmark bożonarodzeniowy organizowany jest na Starym Rynku. Świąteczne ozdoby i dekoracje, wyroby lokalnych twórców, a do tego grzaniec i świąteczna muzyka w tle. Jarmark i w tym roku zawita do naszego miasta, by wprowadzić nas w przedświąteczny klimat. Wydarzenie zaplanowano w dniach od 10 do 11 grudnia. Szczegółowy program wydarzenia zostanie udostępniony wkrótce.

Gmina Granowo:

Mieszkańcy Granowa i okolic poczuć magię świąt oraz zrobić przedświąteczne zakupy będą mogli 11 grudnia. Jarmark odbędzie się na placu przy salce parafialnej w Granowie od godziny 13. Zaplanowano moc atrakcji! Będzie to okazja do poznania lokalnych przedsiębiorców i zakupu ich wyrobów. Na scenie zaprezentują się między innymi dzieci z placówki „Bystrzaki” oraz z przedszkola „Bajkowa Kraina”. Na rozgrzanie pojawi się gorąca czekolada oraz grillowany oscypek z żurawiną. Specjalnym gościem będzie święty Mikołaj. Wiemy już także, że odbędzie się loteria fantowa. Planowane są wyjątkowe nagrody.

Gmina Rakoniewice:

Burmistrz Rakoniewic oraz Rakoniewicki Ośrodek Kultury zapraszają na mikołajki dla dzieci. Zaplanowano je na 4 grudnia. W godzinach od 15 do 18, na hali w Rakoniewicach czekać na was będzie święty Mikołaj oraz mnóstwo atrakcji. Zabawy i tańce, malowanie twarzy, tatuaże brokatowe, dmuchańce, fotobudka oraz wiele, wiele innych.

Gmina Wielichowo:

Święty Mikołaj zawita także do Wielichowa! Spotkać go będzie można 4 grudnia, na rynku, gdzie od godziny 16 czekać na was będzie świąteczny zawrót głowy. Stoiska ze świątecznymi ręcznie wykonanymi ozdobami, występy dzieci z sekcji artystycznych z Centrum Kultury w Wielichowie, uroczyste odpalenie świątecznych iluminacji oraz pokaz ognia. Nie może was zabraknąć!

Gmina Kamieniec:

W niedzielę, 18 grudnia, od godziny 16, przy Chacie Biesiadnej w Kamieńcu, całe rodziny będą miały okazje wziąć udział w magicznym oraz bajkowym wydarzeniu. Atmosferę rozgrzeje występ artystyczny zespołu „Maskotki”, który poprowadzi dla najmłodszych tematyczne zabawy, magiczne sztuczki oraz zadba o oprawę podczas przybycia Świętego Mikołaja! Ten z całą pewnością nagrodzi najmłodszych upominkami. By było jeszcze bardziej klimatycznie organizatorzy zaplanowali śniegowe show oraz uroczyste odpalenie choinki.