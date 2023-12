Świąteczne iluminacje w Grodzisku Wielkopolskim

Jak co roku w Grodzisku Wielkopolskim pojawiły się iluminacje, które urozmaicają świąteczne spacery. Są to także wspaniałe miejsca do zrobienia zdjęć upamiętniających ten wyjątkowy czas w roku.

Na Starym Rynku tradycyjnie zagościła ogromna choinka, którą uczniowie Szkoły Podstawowej numer 4 stroili wraz z seniorami z Klubu Seniora Promessa. Drzewko zostało przystrojone w różnorodne bombki oraz sporą liczbę światełek. Tuż obok choinki możemy zauważyć Świętego Mikołaja w saniach z reniferami, niedaleko stoi także świecący łuk, a w jego środku ogromny fotel. Idąc wzdłuż ratusza widzimy szereg dużych bombek.

Oświetlona została też ulica Szeroka, gwiazdki przy latarniach nadają głównej ulicy w mieście niezwykłego uroku. Na rondzie im. Księdza Czesława Tuszyńskiego (na placu Świętej Anny) zagościł ledowy anioł. Starostwo Powiatowe również może pochwalić się niezwykle bogatym oświetleniem.