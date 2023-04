Targowisko różności po raz pierwszy zagości w Rakoniewicach

Przez pięć godzin można będzie kupić różnego rodzaju przedmioty i dać im drugie życie

Targowiska różności cieszą się coraz większą popularnością w naszej okolicy. W Grodzisku Wielkopolskim sukcesywnie od trzech lat odbywają się kolejne edycje, każda cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony sprzedających, jak i kupujących. Do organizatorów tego wydarzenia dołączają także Rakoniewice!

W godzinach od 11 do 16 na wszystkich czekać będzie to wyjątkowe targowisko, które odbywa się według zasad kup-sprzedaj-wymień, co zapewnia obopólne korzyści zarówno dla wystawienników, jak i odwiedzających bazary.

Na stoiskach z całą pewnością znajdziecie mnóstwo ubrań, zabawek, rękodzieł, przedmiotów codziennego użytku, jak i pamiątek związanych z historią regionalną. Nabytym przedmiotom będziecie mogli nadać nowe życie oraz historie.

Zgłoszenia wystawców przyjmowane są do 14 kwietnia w biurze Rakoniewickiego Ośrodka Kultury lub pod numerem telefonu 665 318 233. Udział w wydarzeniu oraz ustawienie stoisk są bezpłatne.