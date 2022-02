Trzy lata ciężkiej pracy zaowocowały niezwykle ciekawą publikacją o losach lokalnych bohaterów

Choć oficjalna premiera publikacji odbyła się 16 lutego, jeszcze przed tym dniem niektórzy mieli szansę zapoznać się z historią powstańców tej ziemi. Jakie są pierwsze wrażenia czytelników?

- Jestem niesamowicie zaskoczony tak przyjemnym i pozytywnym odbiorem. Były momenty, kiedy się okazywało, że po dotarciu do rodziny nie wiedziano, że w ogóle dziadek czy pradziadek był powstańcem. Dzisiaj, gdy już udało się wiele rzeczy ustalić, gdy rodziny przeczytały o dokonaniach swoich przodków, są bardzo szczęśliwi. Cieszą się, że zostało to utrwalone - mówi Arkadiusz Kaźmierczak.

Autor publikacji, w której można przeczytać biogramy 48 Powstańców Wielkopolskich, skupił się na życiorysach tych osób, które zamieszkiwały teren należący do parafii w Jabłonnie. Dlaczego?

- Jestem osobą, która się wychowała tutaj, w Jabłonnie. To jest moja wieś rodzinna i jestem emocjonalnie związany z tym środowiskiem, ponieważ to tu dorastałem. Co istotne, większość tych Powstańców znałem osobiście - przyznaje nasz rozmówca.