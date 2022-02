Chwała Bohaterom! W Jabłonnie odsłonięto tablicę pamięci Powstańców Wielkopolskich

- Będąc tutaj czujemy dumę z Powstańców wielkopolskich, z przynależności do tej wspólnoty, ale spoglądając na to wszystko, co dzieje się we współczesnym świecie, co dzieje się na wschodniej granicy, mamy też poczucie lęku o przyszłość. Wolność nie jest dana raz na zawsze. Wolność to wartość, o którą musimy zabiegać i walczyć. Powstańcy Wielkopolscy wiedzieli o tym doskonale, przygotowując się do tego momentu przez cały okres zaborów. (…) Dziś, kiedy żyjemy w wolnym niepodległym państwie, ta pamięć jest ważnym elementem naszej tożsamości, ale ta pamięć jest też lekcją i zobowiązaniem, które wyciągamy dla przyszłych pokoleń. Spoglądając na tę tablicę i czytając nazwiska kilkudziesięciu osób, które czynnie wzięły udział w Powstaniu Wielkopolskim, mamy świadomość, jak ważny był to zryw dla mieszkańców Wielkopolski, ale również dla wszystkich Polaków - podkreślał z kolei dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu Rafał Reczek.