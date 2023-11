Tygodniowy przegląd prasy 12.11.2023: Grodzisk Wielkopolski, 5.11-11.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Grodziska Wielkopolskiego

Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada, dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Jak co roku w obchody tej ważnej dla wszystkich Polek i Polaków daty włączyli się mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego.

Narodowe Święto Niepodległości to w gminie Granowo co roku aż trzykrotna okazja do świętowania. 11 listopada mieszkańcy upamiętniają nie tylko tych, którzy walczyli o wolność naszego kraju, ale również św. Marcina, który jest patronem gminy i parafii.