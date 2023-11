Proekologiczne i prokulturowe projekty z powiatu grodziskiego nagrodzone

Uroczysta gala podsumowująca konkurs odbyła się we wtorek, 7 listopada, w Poznaniu. Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 2000 roku, a jego celem jest popularyzowanie lokalnych, proekologicznych inicjatyw, szczególnie tych z obszaru edukacji ekologicznej. Istotą konkursu jest również aktywizacja lokalnych społeczności i promocja działań o znaczeniu kulturowym i historycznym.

Nagrodę w takiej samej wysokości otrzymał Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim za stworzenie i wdrożenie systemu służącego do odprowadzania ciepła z szaf serwerowych w celu zminimalizowania zużycia prądu przez klimatyzację potrzebną do chłodzenia serwerów i wykorzystanie tego ciepła do ogrzewania pomieszczeń.

Wśród projektów w zakresie działalności prokulturowej nagrodę w wysokości 9 tysięcy złotych przyznano Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim. W tym przypadku doceniono "Letnią scenę nieoczywistą", czyli cykl koncertów, które odbywały się w różnych punktach miasta. W tej samej kategorii nagrodę w wysokości 7 tysięcy złotych otrzymał Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, za wydarzenie "Grodzisk Games Day".

Dodatkową nagrodę i wyróżnienie przyznane przez Jacka Bogusławskiego, przewodniczącego kapituły konkursu, w wysokości 5 tysięcy złotych za inicjatywę „W gościnie u Wilkowian” otrzymała gmina Wielichowo.