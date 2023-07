Urząd zaprasza do udziału w obchodach imienin ks. kan. Czesława Tuszyńskiego

Ksiądz Tuszyński w sercach wszystkich mieszkańców Grodziska Wielkopolskiego zapisał się dzięki swojej pobożności, dobroci i ofiarności. Nie dziwi zatem fakt, że co roku w uroczystościach uczestniczy wielu mieszkańców naszego miasta.

Ksiądz Tuszyński urodził się 20 lipca 1908 roku. Do Grodziska Wielkopolskiego przybył w grudniu 1940 roku. Do końca wojny, był jedynym księdzem katolickim w mieście. Mógł w tym czasie odprawiać jedynie dwa nabożeństwa w miesiącu.

Nie była to jednak jego jedyna działalność. Jak tylko mógł, pomagał parafianom, wspierając ich duchowo, a także materialnie, choć sam niewiele posiadał. Mieszkańcy zapamiętali też jego słynne imieniny, podczas których główną atrakcją było ciasto drożdżowe. To właśnie ta uroczystość stała się inspiracją do corocznego wspomnienia wyjątkowego kapłana, który posiada w mieście również ulicę oraz rondo swojego imienia.

W pobliżu kościoła poklasztornego, gdzie odprawiana jest msza św., stoi ławka z rzeźbą ks. kan. Czesława Tuszyńskiego. Było to bowiem ulubione miejsce spędzania czasu przez księdza kanonika.

Tegoroczne imieniny ks. Tuszyńskiego odbędą się w czwartek, 20 lipca. Msza święta w klasztorze rozpocznie się o godzinie 19. Po nabożeństwie na jego uczestników będzie czekać tradycyjny poczęstunek.