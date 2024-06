Warsztaty ilustratorskie w Grodziskiej Bibliotece Publicznej

Tym razem były to warsztaty ilustratorskie, przeprowadzone przez artystkę Ewę Beniak - Haremską.

Malarka, graficzka, autorka wielu ilustracji do książek, podręczników i ich okładek podzieliła się z uczestnikami tajnikami swej pracy. W części praktycznej, za pomocą różnych materiałów plastycznych, starych gazet, bloków kreatywnych i własnej inwencji twórczej, uczestnicząca w warsztatach młodzież z grodziskich szkół oraz Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie zaprojektowała i stworzyła własną okładkę książki w technice kolażu.

Co dalej? W ramach projektu odbędą się również warsztaty nowoczesnej kaligrafii, które poprowadzi artystka Małgorzata Małecka – twórczyni pracowni „Hello Calligraphy”.

We wrześniu odbędzie się „Festiwal literatury Young Adult”. Będzie to okazja do spotkania z najbardziej uznanymi obecnie autorkami tego gatunku: Aleksandrą Negrońską – Pisarką Roku w plebiscycie Bestsellerów Empiku 2023, autorką serii „Friends” i „Students” oraz Weroniką Ancerowicz – autorką dylogii „Westwood Academy” i bestsellerowych: „Smak gorzkiej czekolady”, „Mój kumpel jest dziewczyną”.