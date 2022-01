Wielka radość u strażaków Wilkowie Polskim. Po wielu latach wymienią samochód na nowy!

19 stycznia 2022 r. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP przewidzianych do dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych w 2022 roku. Do jednostek OSP trafią 304 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 69 ciężkich oraz 83 lekkie. Szacowana łączna wartość sprzętu wynosi ok. 383 mln zł. Na liście znalazła się również jednostka z Wilkowa Polskiego.

- Już od kilku lat staraliśmy się o nowy samochód. W ubiegłym roku auto stało prawie 3 miesiące w warsztacie. To już wiekowy pojazd, który ma ponad 40 lat, a u nas służy od 12 - mówi prezes OSP Wilkowo Polskie, Zbigniew Galusik.

I choć druhowie starali się jak mogli, metryki nie da się oszukać.