Wybory prezydenckie 2020. Znamy pierwsze sondażowe wyniki

Pierwsze wyniki jakie poznaliśmy, to wyniki na podstawie sondażu exit poll dla TVP, TVN i Polsatu. Badanie przeprowadził ośrodek Ipsos.

Według pierwszych danych zwyciężył Andrzej Duda, który zdobył 50,4 procent poparcia.

- Widzieliście tą wspaniałą frekwencję., prawie 70 proc. Wygrać wybory przy 70 proc. frekwencji to niebywała wiadomość. Dziękuję wszystkim rodakom którzy poszli do wyborów. Często włożyli wiele trudu w to, żeby oddać te głosy. Gratuluję wyniku Rafałowi Trzaskowskiemu - mówi Andrzej Duda.

Rafał Trzaskowski zdobył 49,6 procent.

- Jestem absolutnie przekonany, że zwyciężymy. Wystarczy tylko policzyć głosy. Ta noc będzie nerwowa dla wszystkich w Polsce - podkreślił. - Jestem absolutnie przekonany, że jak policzymy głos do głosu, to na pewno zwyciężymy - dodał.

Wyniki wyborów oparte o badania, są wynikami sondażowymi. Oznacza to, że mogą się różnić od tych, które oficjalnie po podliczeniu głosów poda Państwowa Komisja Wyborcza.