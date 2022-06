Wypadek na ulicy Nowotomyskiej w Grodzisku. Kierowca potrącił 12-latka na rowerze

- Kierowca samochodu marki opel astra, w wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, doprowadził do zderzenia z rowerzystą. Chłopiec poruszał się ścieżką rowerową. W momencie zderzenia znajdował się na przejeździe, chcąc dostać się na jej drugą stroną - tłumaczy sierż. Aleksandra Hoffmann z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Samochodem kierował mieszkaniec powiatu nowotomyskiego. Mężczyzna został przebadany przez policjantów na zawartość alkoholu w organizmie. Był trzeźwy.

12-letni rowerzysta trafił do szpitala. Zdarzenie, ze względu na obrażenia poszkodowanego, zostało zakwalifikowane jako wypadek. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci i zespół ratownictwa medycznego. Na czas prowadzonych działań droga była zablokowana.

Policjanci przypominają, że zarówno rowerzyści jak i piesi w konfrontacji z samochodem są praktycznie bezbronni. Dlatego prowadząc samochód, zwracajmy szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Chwila nieuwagi, roztargnienie czy łamanie przepisów ruchu drogowego mogą doprowadzić do tragedii.

Funkcjonariusze apelują zarówno do kierowców, jak i do rowerzystów o ostrożność i wzajemny szacunek na drodze. Ci pierwsi powinni podczas zbliżania się do przejść i przejazdów rowerowych zachować szczególną ostrożność i zdecydowanie zmniejszyć prędkość. Natomiast rowerzyści, w trosce o własne bezpieczeństwo, powinni pamiętać, że podczas przejeżdżania przez jezdnię po wyznaczonym przejeździe obowiązani są stosować zasadę szczególnej ostrożności.