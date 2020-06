Zbiórka krwi w Grodzisku. Kolejna akcja już 21 czerwca

- Z uwagi na panującą pandemię wirusa Covid-19 prosimy, aby do oddania krwi zgłaszały się wyłącznie zdrowe osoby (bez jakichkolwiek objawów infekcji), które w ostatnich 14 dniach nie przebywały poza granicami kraju, ani nie miały kontaktu z osoba zakażoną wirusem lub objęta kwaratanną! W celu minimalizacji ryzyka zarażenia prosimy również, aby krwiodawcy przychodzili do punktu zbiórki bez osób towarzyszących. Rejestracja dawców odbywać się będzie od godziny 9 do 14- informują organizatorzy akcji.

Krew to teraz niezwykle cenny lek, a jego magazynowana ilość niestety znacząco zmalała. W kwietniu i maju znacznie zmniejszyła się liczba osób oddających krew. - Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych, lecz w szczególności posiadaczy grup krwi na które obecnie jest największe zapotrzebowanie: O Rh-, A Rh+, A Rh- oraz B Rh-.

Krew mogą oddawać osoby zdrowe pomiędzy 18, a 65 rokiem życia i ważące powyżej 50 kg. Należy posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem oraz numerem pesel, aby mógł się zarejestrować.