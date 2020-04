Zmieniamy Wielkopolskę. Trwa remont budynku dworca w Grodzisku ZDJĘCIA

Odkąd gmina Grodzisk przejęła budynek dworca od PKP, analizowano różne opcje jego modernizacji. Część zaadaptowano już dla harcówki. Pozostała, pusta przestrzeń, czyli około 800 metrów kwadratowych. Prawa strona obiektu cały czas czekała jednak na pomysł i środki.

Czasy świetności, co szczególnie było widać w środku, obiekt miał już dawno za sobą. Szansa na jego modernizację pojawiła się, gdy ogłoszono nabór wniosków w ramach programu rewitalizacji. Fundusze unijne okazały się kołem ratunkowym dla budynku, którego koszt modernizacji znacznie przekraczał możliwości gminnego budżetu.Nie udało się pozyskać dofinansowania na remont tego obiektu dla celów bibliotecznych, ale nową koncepcję szybko opracowano. Władze gminy złożyły wniosek o wsparcie na modernizację obiektu, w celu utworzenia w tym miejscu Centrum Ekonomii Społecznej.

Wraz z początkiem marca w Grodzisku Wielkopolskim rozpoczęła się przebudowa budynku byłego dworca PKP. W tym miejscu utworzone zostanie Centrum Ekonomii Społecznej. Inwestycja ma zakończyć się do października 2020 roku.Odrapane ściany, zniszczone drzwi, ledwo trzymające się we framugach okna. To już niebawem będzie przeszłością. Wielka modernizacja obiektu już ruszyła. Za kilka miesięcy jego wnętrza zachwycą nas w zupełnie nowej odsłonie.