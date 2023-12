Podstawowe zadania na wolnych stanowiskach to między innymi udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i utrzymywanie w gotowości bojowej sprzętu.

Wolne etaty starszego ratownika i starszego ratownika - kierowcy, zostaną uzupełnione spośród osób, które przystąpią do ogłoszonego właśnie naboru. Składa się on z 7 etapów. Chętni muszą wykazać się nie tylko wiedzą na temat ochrony przeciwpożarowej, zrobić dobre wrażenie na komisji, ale również poradzić sobie z testem sprawności fizycznej (podciąganie na drążku, bieg po kopercie, próba wydolnościowa). Wyzwaniem dla niektórych będzie na pewno sprawdzian braku lęku wysokości czy sprawdzian z pływania.

Wiele dzieci, w głównej mierze chłopców, marzy o tym, by zostać zawodowym strażakiem. Pojawiła się szansa na spełnienie tych marzeń. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim ogłosiła nabór kandydatów do pełnienia służby na stanowiskach związanych bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Do naboru może zgłosić się każdy. Tu nie ma ograniczeń wiekowych. Warunkiem jest spełnienie określonych kryteriów i zaliczenie zadań z jak najlepszym wynikiem. Dokumenty aplikacyjne należy składać do 8 stycznia 2024 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku lub mailowo na adres [email protected]

Szczegółowe wymagania i opis procesu rekrutacji można znaleźć TUTAJ.