25-lecie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Serce” i 10-lecie Spółdzielni Socjalnej „Serce”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce” niesie pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w wielu aspektach życia. W ramach zadań projektowych organizowane są warsztaty tematyczne, pikniki, kursy i szkolenia oraz staże dla osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie cyklicznie organizuje rajdy rowerowe, pikniki integracyjne, spotkania, wycieczki oraz charytatywne bale.

Spółdzielnia Socjalna „Serce” to natomiast ogromna szansa dla osób niepełnosprawnych, na to by mogły pracować oraz godnie funkcjonować w społeczeństwie. Osoby zrzeszone w ramach spółdzielni produkują Eko-podpałki, porządkują tereny zielone oraz zajmują się transportem – posiadają busa 9 osobowego.