Akcja "Trzeźwy poranek" w powiecie grodziskim. Czterech kierowców na "podwójnym gazie"

Wzmożone kontrole, które prowadzono w całym kraju, ukierunkowane były na wyeliminowanie z ruchu skrajnie nieodpowiedzialnych kierowców. Na terenie powiatu grodziskiego przeprowadzono kilkadziesiąt takich kontroli. W zaledwie półtorej godziny wpadło czterech kierowców, którzy nie powinni prowadzić pojazdów.

Pierwszy z mężczyzn został zatrzymany na ulicy Bukowskiej przed godziną 6. Kierowca audi miał w organizmie 0,5 promila alkoholu.

Kilka minut później na ulicy Nowotomyskiej wpadł kierowca ciężarówki. Przeprowadzone badanie wskazało 0,35 promila w wydychanym powietrzu.

Na tej samej ulicy zatrzymano kierowcę audi. 23-latek okazał się niechlubnym rekordzistą poniedziałkowej akcji - miał w organizmie 0,9 promila alkoholu.

Na ulicy Drzymały policjanci skontrolowali trzeźwość 50-latka. Badanie wskazało 0,34 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

- Nieodpowiedzialni kierowcy stracili już prawa jazdy. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Wciąż apelujemy do kierowców o to, aby miejsce za kierownicą zajmowały w pojazdach jedynie osoby bezwzględnie trzeźwe. Nawet najmniejsza ilość alkoholu może ograniczyć naszą percepcję i stworzyć zagrożenie dla nas, naszych bliskich oraz innych użytkowników dróg. Niestety, niektórzy wciąż pozostają głusi na te apele. Bezpieczeństwo na drogach to nasza wspólna sprawa! Reagujmy, gdy widzimy nietrzeźwą osobę za kierownicą i informujmy o tym policjantów. Funkcjonariusze sprawdzają każdy taki sygnał. Dzięki naszej reakcji, być może unikniemy tragedii na drodze