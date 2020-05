Biało-zieloni po przerwie wrócili do treningów. Co jeszcze słychać w klubie?

- Z wielu źródeł wynika, że Wielkopolski Związek Piłki Nożnej wznowi rozgrywki wraz z nowym sezonem w sierpniu i raczej niewiele wskazuje na to, byśmy zaczęli kopać w oficjalnych spotkaniach wcześniej. Na dziś nie ma także zgody i możliwości rozgrywania meczów sparingowych- zauważa nasz rozmówca. Nie oznacza to jednak, że piłkarze bezczynnie czekają na rozwój sytuacji. Wręcz przeciwnie. Z zapałem wrócili na boiska treningowe, gdzie będą szlifować formę przed wznowieniem rozgrywek.

- W tym tygodniu podopieczni trenera Nolki odbędą dwa treningi na boisku w Ptaszkowie. Na obiekt ten wracamy jednak tylko przejściowo, by docelowo wrócić do trenowania w miejscu, które jest nam najbliższe – na stadionie przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich- zauważa prezes Naszej Dyskoboli. Pierwszy z nich odbył się we wtorek, 19 maja. Po tak długiej przerwie zajęcia były nastawione głównie na rozruch i lekki trening z piłkami, aby zminimalizować ryzyko urazów. Z czasem treningi będą odbywać się z większą intensywnością, by zawodnicy jak najszybciej odzyskali formę sprzed przerwy.