Bieg Noworoczny Grodziskiego Klubu Biegacza to już kilkuletnia tradycja. To doskonała okazja do tego, aby aktywnie spędzić czas, ale także do spotkania i złożenia sobie noworocznych życzeń. Nie inaczej było i tym razem. 1 stycznia 2024 roku na starcie pojawiło się około 40 uczestników.

Noworoczne życzenia wszystkim biorącym udział w wydarzeniu złożył zastępca burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Marcin Brudło, który następnie wystrzałem z pistoletu dał sygnał do startu.

W tym roku trasa biegu po raz pierwszy nie wiodła ulicami Grodziska, a ścieżkami parku miejskiego.