Dwa pasjonujące spotkania z historią. Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodziskiej zaprasza na wykład i Noc Muzeów

- zapowiadają regionaliści i zachęcają do udziału w spotkaniu.

- To zapomniana, a może bardziej niechciana historia naszego miasta, która zupełnie niedawno została wyciągnięta z przepastnych czeluści dziejów. O niesamowitych historiach kilkunastoletnich dziewczyn, które bez litości skazywano na stos i o tym, kto tak naprawdę wydawał na nie tak okrutne wyroki, będziemy mogli posłuchać już niebawem. Być może uda się dopowiedzieć historię grodziskich Szubionek, czy uchylić rąbka tajemnicy o ponurej kiedyś historii pobliskiego Zielęcina, który kto wie, czy nie zasługuje na miano wielkopolskiego Salem?

W piątek, 19 maja, w Muzealnej Izbie Tradycji Ziemi Grodziskiej będzie można posłuchać o losach czarownic, katów i procesach dawnego Grodziska. Wykład rozpocznie się o godzinie 18, a poprowadzi go Jędrzej Czechowski, który podzieli się z uczestnikami spotkania nieznanymi dotąd opowieściami z historii naszego miasta.

Przed nami również kolejna odsłona Grodziskiej Nocy Muzeów, która w tym roku odbędzie się w woźnickim klasztorze. Wybór miejsca był oczywisty, bowiem w tym roku przypada 300. rocznica wybudowania kościoła. Możliwość zwiedzenia świątyni, zwłaszcza nocą, z pewnością niejedną osobę przyprawi o dreszcze. Regionaliści przypomną historię klasztoru i jego mroczne tajemnice oraz zaproszą na wycieczkę do podziemi, gdzie znajdują się krypty z trumnami. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do udziału i zapowiadają szereg atrakcji towarzyszących - między innymi koncert, inscenizację plenerową nawiązująca do wydarzeń historycznych dziejących się w pobliżu klasztoru oraz poczęstunek.

Powstały w 1660 roku klasztor Franciszkanów w Woźnikach może pochwalić się piękną i zarazem burzliwą historią. Jeśli chcecie ją poznać, warto wybrać się na Grodziską Noc Muzeów. Dzieje woźnickiego klasztoru regionaliści zaprezentują już w sobotę, 27 maja. Początek o godzinie 19! Zapraszamy!