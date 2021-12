Ernest Kubiak z kolejnym sukcesem w armwrestlingu!

Zawody odbyły się pod koniec listopada, a ich organizatorem był Klub Armwrestling Team Warta Śrem. Były to otwarte sparingi przed Pucharem Polski Zawodowców.

Spośród wszystkich czternastu zawodników, którzy przystąpili do rywalizacji, to właśnie Ernest okazał się najlepszy i zajął pierwsze miejsce. A co dalej? Jak przyznaje nasz rozmówca, do marca 2022 roku zaplanował przerwę na regenerację organizmu. Jednocześnie myśli już o ogromnej zmianie, którą będzie przeskok z kategorii amatorów do zawodowców. To plan na 2023 rok. W międzyczasie Ernest chce jeszcze nabrać doświadczenia. Pozostaje nam trzymać kciuki!

