Gmina Grodzisk przygotowała pakiet bezpłatnych maseczek dla mieszkańców

Jeszcze kilka tygodni temu mówiono, że maseczki są wskazane, ale bardziej osobom, które są zakażone koronawirusem. Dziś, ta narracja się zmienia. Tym bardziej, że nie wiadomo obecnie ile osób zakażonych bezobjawowo przechodzi koronawirusa. W ten sposób nieświadomie mogą zarażać innych. Kolejne samorządy podejmują decyzje o zabezpieczeniu swoich mieszkańców w podstawowe środki ochrony- maseczki. Taka decyzja zapadła również w gminie Grodzisk Wielkopolski.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo maseczki ochronne trafią do mieszkańców. Szyte i przygotowywane są przez aktywne panie z naszej gminy, zrzeszone wokół Promessy. To dzięki ich zaangażowaniu mogła rozpocząć się ta wspaniała akcja. - Bardzo się cieszę, że seniorki zaangażowały się w akcję i chciały zrobić coś dobrego dla wszystkich mieszkańców. To piękny gest- mówi zastępca burmistrza, Marcin Brudło.

Od czwartku, 16 kwietnia, zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych stanie się obowiązkowe. Gmina zapewni maseczki mieszkańcom, w ilości po dwie sztuki na jedną osobę. Maseczki dostępne są już u sołtysów poszczególnych wiosek. Jeszcze dziś lub jutro mieszkańcy Grodziska będą mogli pobrać je w dwóch punktach zlokalizowanych na Starym Rynku oraz przy Gminnym Centrum Informacji.