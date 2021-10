Gmina Miedzichowo: Po raz pierwszy w takiej formie Konie i Powozy Szlakiem Wikliny!

W urokliwie prześlicznie położonej Grudnej (gmina Miedzichowo) stawiło się kilkadziesiąt bryczek i wielu jeźdźców w siodłach. Spotkanie zostało doskonale przygotowane przez organizatorów, począwszy od miejsca, w którym można było zaparkować przyczepy i koniowozy, poprzez zabezpieczenie imprezy przez Straż Pożarną i Policję, na pysznym poczęstunku skończywszy.

Na samym początku imprezy zostaliśmy wszyscy powitani przez prowadzących Hannę Kaczmarek i Jarosława Kisiel. Parę słów do gości i zgromadzonych osób powiedział także wójt Stanisław Piechota. Następnie korowód prowadzony przez Krzysztofa Kaczmarka wyruszył leśnymi drogami do Błaków, gdzie miał miejsce krótki postój i poczęstunek przed powrotem do Grudnej. Każdy z uczestników i gości mógł spróbować pysznych ciast i babeczek oraz kawy i herbaty.