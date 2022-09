Granowo walczy o serce Lilki. Odbył się festyn charytatywny

Gmina Granowo aktywnie wspiera zbiórkę na leczenie Lilki Nowak

W niedzielę, 18 września w Granowie, przy restauracji „Florencja” punktualnie o godzinie 14 rozpoczął się festyn charytatywny dla Lilki Nowak. Na uczestników czekał ogrom atrakcji. Nie dało się przejść obojętnie obok tej imprezy.

Wszystkich do udziału zachęcał ryk silników sportowych aut, muzyka grana na perkusji przez Grupę Szopena oraz unoszące się w powietrzu bańki mydlane! Na najmłodszych czekała Strefa Grodzika. Nie zabrakło malowania twarzy, dmuchanego zamku, toru przeszkód itd. O to, by zapanowała gorąca i energetyczna atmosfera, zadbał Tomasz Kaczmarek.

W punktach gastronomicznych można było skosztować domowych ciast, kawy oraz herbaty. A ci, którzy nie zdążyli zjeść obiadu, mogli uraczyć się kiełbaskami z grilla. Podczas całej imprezy trwała loteria fantowa, każdy los wygrywał! Dzięki OSP Granowo całe rodziny mogły obejrzeć z bliska wozy strażackie.