Gry i zabawy na gminnym lodowisku w Grodzisku Wielkopolskim!

W sobotę 16 grudnia wielbiciele jazdy na łyżwach od godziny 18 do 20 mogli skorzystać z darmowego wejścia na lodowisko. Na terenie obiektu zostały zorganizowane gry i zabawy, które przyciągnęły głównie młodszych mieszkańców, choć z zaproszenia skorzystali też nieco starsi. Zabawy na lodzie były przygotowywane przez animatorów, którzy z uśmiechem na ustach zachęcali aby dołączyć do konkurencji. Była to świetna okazja do aktywnego spędzenia mroźnej soboty!

Przypominamy, że lodowisko będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 21:00 (ostatnie wejście o godz. 20:00). Godziny poranne zarezerwowane będą jak co roku dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć szkolnych.

W soboty i niedziele z lodowiska będzie można korzystać w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz od godziny 15:00 do 21:00 (ostatnie wejście o godz. 20:00). Jedna sesja trwa 45 minut.

Cennik biletów:

ulgowy - 5 zł

normalny - 10 zł

wypożyczenie łyżew - 5 zł

wypożyczenie chodzika do nauki - 5 zł

Wszystkim amatorom łyżwiarstwa życzymy długiego sezonu!