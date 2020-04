Kolejna partia maseczek dla mieszkańców jest w trakcie przygotowywania

Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie trafią do mieszkańców. Jak informuje Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, wolontariuszki robią wszystko co w ich mocy i przygotowują kolejną partię maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy Grodzisk. Przypomnijmy, że szyte są one przez aktywne panie z naszej gminy, zrzeszone wokół Promessy.

W sumie będzie ich około 10 tysięcy sztuk. Są one wielokrotnego użytku. Należy je każdego dnia wyprać w temperaturze 60 stopni Celsjusza i można użyć ponownie.