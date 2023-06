Na ten remont mieszkańcy czekali od lat. Wkrótce do użytku oddana zostanie nowa droga

Słocin to jedna z wsi znajdujących się najbliżej Grodziska Wielkopolskiego. Wielu młodych ludzi zdecydowało się w ostatnich latach na zakup ziemi oraz budowę domu właśnie w obrębie Słocina. Jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów do budowy nowego domu wydawał się właśnie odcinek przy drodze łączącej Słocin z tzw. szosą opalenicką. Chętni na posiadanie własnego domu ochoczo budowali oraz nabywali domy w tamtej cichej i spokojnej okolicy. Jednak jak informowaliśmy już niejednokrotnie pojawił się tam problem w postaci bardzo częstych utrudnień z dojazdem do posesji.

- Są takie dni, kiedy ten odcinek pokonuję z duszą na ramieniu. Tu naprawdę jest problem z przejazdem, stan drogi jest katastrofalny. A czy ktoś zapłaci nam za zniszczone samochody? - pytał retorycznie jeden z mieszkańców podczas rozmowy z nami w 2022 roku.