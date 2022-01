Nowa karetka w grodziskim szpitalu. Zastąpi wysłużony pojazd podstacji w Wielichowie. Zobaczcie zdjęcia ambulansu! Ania Borowiak

Wyczekiwana już od kilkunastu tygodni nowa karetka w środę, 29 grudnia, dotarła do grodziskiego szpitala. Pojazd oficjalnie przekazano ratownikom we wtorek, 4 stycznia. To pierwszy w powiecie grodziskim ambulans w kolorze żółtym. Można śmiało powiedzieć, że to nieco spóźniony świąteczny prezent dla wszystkich - mieszkańców, bo o ich bezpieczeństwo ratownicy medyczni będą mogli dbać dzięki najwyższej klasy sprzętowi, ale również dla samych medyków, którym znacząco poprawi się komfort i tak wyjątkowo trudnej pracy.