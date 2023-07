Planowane wyłączenia prądu w powiecie grodziskim. Kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii?

Planowane wyłączenia prądu w Grodzisku i okolicy. Kiedy i gdzie należy spodziewać się przerw w dostawie energii?

Planowe wyłączenia związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami. Lepiej być przygotowanym na taką okoliczność. Poniżej wykaz miejscowości, ulic oraz godzin.

28 lipca 2023 r. w godz. 08:00 - 15:00

Słocin nr 39g, 39h, od nr 115 do nr 118a, od nr 119a do nr 122, działki nr 23/3, 23/6, 23/9, 23/10, 23/17, 23/15, 23/19, 23/23, 23/27, od 23/31 do 23/35, 23/42, 23/46, 23/51, 23/52, 23/54, 23/60, 23/67, od 23/76 do 23/79, 23/97, 543/1, 543/2, 544/5, PHU Dymny, Przepompownia Ścieków P2, Słociniec nr 63, Grąblewo nr 96a.

31 lipca 2023 r. w godz. 08:00 - 12:00

Rakoniewice, ul. Księdza Gregora cała z wyjątkiem nr 4, ul. Pod Lipami cała, ul. Nowotomyska 42B, 46, 53, działki nr 106/7, 106/15, 106/22, 106/26, 107/8, 107/10, 107/17, 107/28, 107/33, 107/36, 107/37, 108/2, 108/6, 108/8, 111/6, 111/8, 412/53.