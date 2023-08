Podczas prac przy budowie przystanku znaleziono ludzkie szczątki

- mówi wójt gminy Granowo.

Policja prowadzi czynności, które mają potwierdzić, czy szczątki na pewno pochodzą z wspomnianego cmentarza.

- Czekamy na informację i wówczas podejmiemy dalsze kroki. Policja musi potwierdzić, że znalezione szczątki nie noszą żadnych znamion przestępstwa i faktycznie są to pozostałości dawnego cmentarza. Jeśli tak się stanie, to zabezpieczymy je i pochowamy z należytym szacunkiem. Nie wiem, czy zostaną pogrzebane w tym samym miejscu, być może przeniesiemy je na cmentarz. Przede wszystkim musimy zrobić to z szacunkiem, bo tyle dla historii zrobić możemy