Prasówka tygodniowa z 23.04.2023 w Grodzisku Wielkopolskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce. Poznaj najnowsze dane. Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze. Poznajcie 20 najuboższych gmin w naszym regionie.

W piątek, 21 kwietnia, na terenie jednej z firm w miejscowości Goździn (gmina Rakoniewice) doszło do wypadku przy pracy. Poszkodowany mężczyzna śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do szpitala.

Kołobrzeg to jedno z najbardziej popularnych miast nadmorskich w Polsce. Ma wiele do zaoferowania w trakcie majówki i nie tylko. Wybraliśmy 9 najciekawszych atrakcji Kołobrzegu idealnych na nadchodzący długi weekend. Sprawdź, co ma do zaoferowania ten nadmorski kurort.