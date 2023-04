Majówka pod znakiem Mini Parady Parowozów. Jakie atrakcje zaplanowano?

Wolsztyńska parowozownia jest jedyną w Europie, a prawdopodobnie nawet i na świecie, nadal czynną lokomotywownią. Organizowana w Wolsztynie od 1991 roku Parada Parowozów jest jednym z najważniejszych wydarzeń kolejowych w Polsce i Europie. Każdego roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy turystów i miłośników kolejnictwa, sam Wolsztyn zaś staje się światową stolicą pary. Podczas wydarzenia w parowozowni prezentują się czynne lokomotywy parowe przybyłe z Polski i zagranicy.

Każdego roku, w pierwszy weekend maja, do Wolsztyna przyjeżdżały tysiące turystów z najróżniejszych zakątków Polski, ale i goście z zagranicy. Niestety, w 2020 i 2021 roku impreza nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa. W 2022 roku Paradę Parowozów odwołano z powodu remontu linii kolejowej.

Nie jedna, a aż dwie Parady Parowozów odbędą się w Wolsztynie w 2023 roku. Pierwsza z nich odbędzie się tradycyjnie w pierwszy weekend maja. To właśnie ta data już od ponad 20 lat przyciąga do Wolsztyna miłośników kolei parowej. W tym terminie będziemy mogli podziwiać mini parowozy, wykonane w skali 1:10, pochodzące z prywatnej kolekcji. Jak podkreślał już na naszych łamach dyrektor Parowozowni Wolsztyn Waldemar Ligma, to wierne kopie wszystkich wolsztyńskich parowozów, a wydarzenie będzie swoistą namiastką i wstępem do właściwej parady, którą przesunięto na sierpień.