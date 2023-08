Impreza nie zakończy się jednak z zachodem słońca. Od godziny 21:30 do północy, pod gołym niebem, będzie trwać dyskoteka. W rytmie największych przebojów poprowadzi ją DJ LISU.

Gminno-Parafialne Dożynki w Granowie to wydarzenie, które łączy różne pokolenia, tworząc niepowtarzalną atmosferę wspólnoty. To czas radości i dziękczynienia za plony, ale także okazja do podkreślenia znaczenia pracy rolników, którzy troszczą się o ziemię i dostarczają nam pokarm. Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania!