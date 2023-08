Parada Parowozów 2023 w Wolsztynie

Nie trudno było przewidzieć, że na XXVII Paradę Parowozów ściągną prawdziwe tłumy. W tym jednym dniu w Wolsztynie można bowiem doświadczyć niecodziennego i niespotykanego widoku. Zabytkowe lokomotywy z Polski i zagranicy, które przyjeżdżają do Wolsztyna, to okazja, by z bliska zobaczyć te niezwykłe maszyny.

Przypomnijmy też, że to nie koniec atrakcji na dziś! Parowozownię będzie można zwiedzać do godziny 20. Wstęp do parowozowni w tym roku jest biletowany. Pozostała przestrzeń torowiska, dostęp do strefy promocyjnej i gastronomicznej pozostaje bezpłatny.

Na godz. 21:30 zaplanowano widowisko multimedialne "Światło, para, dźwięk".

Bilety na widowisko dostępne będą w sprzedaży stacjonarnej od godziny 20 w parowozowni.