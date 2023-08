"Pożegnanie lata" w Granowie. Przy pałacu czekać na nas będzie magia, muzyka i legendy pradawnych Słowian

Kiedy słońce powoli chyli się ku zachodowi, a ciepłe dni lata zaczynają ustępować miejsca chłodniejszym wieczorom, Gminny Ośrodek Kultury w Granowie powita wszystkich w przepięknym otoczeniu pałacowo-parkowym na festynie rodzinnym "Pożegnanie Lata". Wydarzenie odbędzie się 2 września 2023 roku, a jego początek zaplanowano na godzinę 16.

W ciągu dnia, od godziny 16:00 do 20:00, najmłodsi będą mogli cieszyć się darmowymi dmuchańcami, słodką watą cukrową, kolorowym malowaniem buziek oraz innymi atrakcjami. O godzinie 17:00 na scenie pojawi się zespół wokalny działający przy GOK, który z pewnością rozgrzeje serca publiczności.

O godzinie 18:00 nadejdzie czas na rockowe brzmienia. Zespół NOT Yet z Mosiny, składający się z utalentowanych panów, zaprezentuje swoje autorskie utwory, które powinny porwać wszystkich do tańca.

Jednak prawdziwa magia rozpocznie się o godzinie 20:00. Wtedy to, nad stawem, w otoczeniu pałacu, grupa teatralna GOK zaprosi wszystkich na spektakl plenerowy. Widowisko słowno-muzyczne przeniesie nas w czasy, gdy świat był pełen magii, a legendy pradawnych Słowian budziły respekt i podziw.