Przegląd prasy z tygodnia 3.09.2023. Co działo się w Grodzisku Wielkopolskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W sobotę do Jabłonny udali się wszyscy miłośnicy koni. W nawiązaniu do przedwojennej tradycji obchodzono tu po raz 11. Święto Konia

Postawiły dwa nowe domy dla swoich Chłopaków. Wybudowały również kaplicę, którą w sobotę 2 września poświęcił Prymas Polski ks. abp Wojciech Polak. Słynne Dominikanki z Broniszewic pod Pleszewem zaskakują na każdym kroku, to dzięki nim Broniszewice stały się znane nie tylko w Polsce, ale również na świecie

Do groźnie wyglądającego zderzenia trzech pojazdów osobowych doszło w czwartkowe popołudnie (przyp. red. 31 sierpnia 2023 roku) na drodze wojewódzkiej DW 308 pomiędzy Wolkowem a Maksymilianowem, na skrzyżowaniu w kierunku na Wilanowo.

Do poważnego wypadku doszło pod koniec czerwca w Grodzisku Wielkopolskim przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich. Kierowca wjechał na chodnik i potrącił 90-letnią pieszą. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. W ostatnich dniach do naszej redakcji dotarła informacja, że kobiet zmarła. Fakt ten potwierdza grodziska policja.