Przegląd prasy z tygodnia 9.04.2023. Co działo się w Grodzisku Wielkopolskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza na zwiedzanie swojej siedziby w ramach "Dni Otwartych". To okazja, by zapoznać się z pracą strażaka, samochodami, sprzętem oraz zdobyć cenną wiedzę dotyczącą tego, jak zachować się w sytuacji różnego typu zagrożeń.

Boisko to kolejne spełnione marzenie druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąblewie. I kolejny przykład na to, że jeśli bardzo się czegoś chce, to nie ma rzeczy niemożliwych. Już niebawem obiekt zostanie oddany do użytku. Cieszą się strażacy, ale powody do radości mają przede wszystkim dzieci, bo to z myślą o nich strażacy podjęli się tej inicjatywy.