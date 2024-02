Rozgrzali parkiet do czerwoności! Studniówka 2024 Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

Tegoroczna studniówka Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego już przeszła do historii. Był to niezwykły bal, który zjednoczył wszystkich maturzystów wraz z nauczycielami. Teraz rozpoczyna się ostatni moment na naukę przed egzaminem maturalnym. W tym roku szkolnym podejdą do niego uczniowie i uczennice klas:

4A, której wychowawcą jest Jarosława Juja

4B, której wychowawcą jest Jakub Krawiec

4C, której wychowawcą jest Małgorzata Józefowicz

Licealiści specjalnie na ten dzień przygotowali program artystyczny, który z przymrużeniem oka pokazał, jak wygląda codzienność w “Słowaku”.

Licealiści prezentowali się olśniewająco. Do zabawy porwał ich DJ. Zabawa była rewelacyjna, a parkiet nigdy nie świecił pustkami!